Росгвардия нашла два тайника ВСУ с оружием и боеприпасами в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Росгвардия нашла два крупных тайника Вооруженных сил Украины (ВСУ) с огнестрельным оружием и боеприпасами в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В схронах находились автомат Калашникова АК-74, два гладкоствольных ружья, гранатомет подствольный ГП-25, семь выстрелов к гранатомету РПГ-7, 45 гранат различной модификации, 33 гранаты к подствольному гранатомету ВОГ-25, четыре минометных мины и около 1 тысячи патронов к крупнокалиберному пулемету.

Кроме того, там были обнаружены более двух килограммов тротила, двух килограммов пластичного взрывчатого вещества, инженерные средства для осуществления взрывов и свыше 10 тысяч патронов.

Росгвардия отметила, что один из схронов располагался в заброшенном здании на окраине населенного пункта, а на прилегающей территории в одной из хозпостроек нашли еще более крупный тайник.

Изъятые оружие и боеприпасы передали взаимодействующим органам, а непригодные боеприпасы ликвидировали на месте.

Ранее ФСБ обнаружила заминированный схрон со взрывчаткой в Володарском районе ДНР. Спецслужбы нашли там гранатомет РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловую шашку, 300 патронов к стрелковому оружию. При этом тайник был предназначен для последующего проведения терактов в республике.

