ФСБ обнаружила заминированный схрон со взрывчаткой в Володарском районе ДНР

Фото: ТАСС/УФСБ России по ДНР

Заминированный схрон с оружием и взрывчатками, который был подготовлен в 2022 году диверсионными группами Украины, нашли в Володарском районе ДНР. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике.

Спецслужбы нашли в схроне гранатомет РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловую шашку, 300 патронов к стрелковому оружию. При этом, как сообщили в региональном УФСБ, тайник был предназначен для последующего проведения терактов в республике.

Изъятые взрывные устройства были ликвидированы на специализированном полигоне. Никто в результате этого не пострадал, ущерб инфраструктуре не нанесен.

Недавно другой схрон с оружием, сделанный украинскими правоохранителями для националистических батальонов еще в 2014 году, нашли под Артемовском. По информации УФСБ России по ДНР, специалисты выявили 20 автоматов АКС-74У, 184 пистолета ПМ и 18 656 боеприпасов к стрелковому оружию.

