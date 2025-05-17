Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Александрополь. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Поселок удалось отбить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр", уточнили в оборонном ведомстве.

Вместе с тем российские бойцы нанесли удары по формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, егерской штурмовой бригады, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Это произошло в районах населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск в ДНР.

В результате этих действий потери противника составили более 490 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов, уточнили в Минобороны.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили в ДНР села Торское и Новоалександровка. Контроль над первым населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад". Подразделения "Центр" тем временем помогли освободить Новоалександровку.

До этого российская армия взяла под контроль населенный пункт Михайловка в этой же республике. В этом также помогли решительные действия подразделений группировки войск "Центр".