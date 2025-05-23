Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили село Радьковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, село было взято под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад". Всего за неделю освобождены шесть населенных пунктов: Радьковка, Марьино в Сумской области, Александрополь, Новооленовка, Новая Полтавка, Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее ВС России уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки 1-й бригады спецназа в Сумской области. Объект был обнаружен в ходе разведывательной операции в районе Шостки. В результате российские военнослужащие нанесли по лагерю удар ракетным комплексом "Искандер".

Разрушения также получили склад боеприпасов и 10 единиц военной техники, отметили в Минобороны.