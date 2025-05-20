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20 мая, 21:50

Политика

"Искандер" уничтожил до 70 украинских военнослужащих в Сумской области

Видео: телеграм-канал "Минобороны России"

Ударом расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" российские военные уничтожили до 70 украинских солдат в лагере подготовки 1-й бригады спецназа в Сумской области, передает пресс-служба Минобороны.

Лагерь бойцы ВС РФ обнаружили во время разведывательной операции в районе Шостки. В результате в числе ликвидированных оказались 20 инструкторов. Также разрушения получили склад с боеприпасами и 10 единиц военной техники.

Ранее Вооруженные силы России поразили цех по ремонту самолетов и склады безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в 80 районах были атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

До этого российская армия нанесла удар по объектам инфраструктуры военного аэродрома и ремонтного предприятия авиационной промышленности Украины. Объекты были поражены при помощи оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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