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Министерство обороны США не стало комментировать сообщения о сбитом в Запорожской области истребителе-бомбардировщике Вооруженных сил Украины (ВСУ) F-16 американского производства, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

"Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого", – добавил сотрудник Пентагона в разговоре.

Возглавляющий комиссию Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов ранее сообщал, что истребитель F-16 был сбит 26 декабря до того, как должен был нанести ракетный удар по Запорожской области.

Между тем гендиректор компании "Форэс" Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 миллионов рублей за уничтожение первого американского истребителя F-16 в зоне спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что в начале 2025 года на Украину прибудут еще восемь украинских пилотов, которые сейчас в США обучаются на истребителях F-16. Как писали американские СМИ, столько же пилотов Киева в сентябре начали обучение на этих же самолетах, но уже в Румынии. Еще несколько человек обучаются базовым навыкам пилотирования во Франции и Великобритании.

При этом журналисты уточняли, что Украина с большой вероятностью не получит 20 истребителей F-16 и 40 пилотов до лета следующего года.