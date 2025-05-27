Путин назвал создание условий для самореализации участников СВО важной задачей

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Российские власти постоянно стремятся создать лучшие условия для самореализации участников специальной военной операции, заявил Владимир Путин в ходе заседания набсовета АНО "Россия – страна возможностей".

В своей речи лидер государства обратил внимание на важность обеспечения всеми возможностями военных, которые возвращаются домой после выполнения своих задач в рамках СВО.

"Задача сама по себе чрезвычайно важная, абсолютно. Мы в администрации и в правительстве с коллегами, в том числе присутствующими здесь, постоянно думаем и говорим об этом", – цитирует Путина телеканал "360".

В связи с этим президент пообещал, что власти страны рассмотрят предложение об организации "предподготовки" бойцов СВО для участия в конкурсах платформы "Россия – страна возможностей".

Путин ранее высоко оценил организацию работы московского Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. Президент назвал его примером для других регионов. В других российских субъектах оказание помощи организуют так же, как и в столице, добавил он.

В свою очередь, Сергей Собянин подчеркивал, что услуги по развитию карьеры являются одними из самых востребованных в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Специалисты помогают в составлении резюме, подбирают вакансии и программы обучения, а также подготавливают к собеседованию и организовывают встречи с работодателями.