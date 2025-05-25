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25 мая, 23:17

Политика

Крупные самарские компании законодательно обязали трудоустраивать участников СВО

Фото: ТАСС/Александр Река

Крупные самарские компании будут обязаны трудоустраивать участников СВО с 1 сентября, сообщается на сайте Самарской губернской думы.

Соответствующий законопроект был принят в двух чтениях депутатами регионального парламента. Авторами инициативы выступили губернатором области Вячеславом Федорищевым и прокурор региона.

Согласно закону, организации с более чем 100 сотрудниками обязаны выделять 1% рабочих мест для демобилизованных воинов. В регионе это коснется около 1 270 компаний.

В пояснительной записке также указывается, что благодаря инициативе будет создано около 5,4 тысячи таких мест. Причем работодатели смогут сами искать подходящих кандидатов или обращаться в службу занятости.

Военнослужащим же предоставят возможность бесплатно освоить новую профессию или повысить квалификацию.

Владимир Путин ранее высоко оценил организацию работы московского Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. Президент назвал его примером для других регионов. В других российских субъектах оказание помощи организуют так же, как и в столице, добавил он.

В свою очередь, Сергей Собянин подчеркивал, что услуги по развитию карьеры являются одними из самых востребованных в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Специалисты помогают в составлении резюме, подбирают вакансии и программы обучения, а также подготавливают к собеседованию и организовывают встречи с работодателями.

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