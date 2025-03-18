Служба занятости приглашает жен участников СВО на бесплатные бизнес-тренинги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 14 по 17 апреля в центре "Моя работа" на улице Шаболовке состоится акселератор "Женское дело". К участию в мероприятии приглашаются жены участников специальной военной операции, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках акселератора посетительницы смогут освоить основы ведения бизнеса, развития личного бренда, публичных выступлений, написания маркетингового плана, подготовки стратегий продвижения проектов и многое другое.

Современные женщины все чаще стремятся к профессиональной самореализации, нередко выбирая для этого путь предпринимательства, сказано в сообщении.

Московская служба занятости населения предлагает разнообразные программы, направленные на помощь женщинам в развитии карьеры, повышении уровня квалификации и профессиональных компетенций.

"Предпринимательство позволяет обрести финансовую независимость, монетизировать хобби, создать уникальный продукт, а также более гибко планировать свое время. Для жен участников специальной военной операции мы подготовили интенсивную программу, в рамках которой они узнают многое об открытии и развитии своего дела, обретут новые знакомства и проведут время с пользой", – рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

По его словам, за четыре дня участницы смогут научиться работать в команде, презентовать свои проекты перед инвесторами, а также погрузиться в финансовые и другие важные аспекты ведения бизнеса.

В первый день акселератора, 14 апреля, участницы обсудят организационные вопросы и меры государственной поддержки бизнеса, познакомятся с основами предпринимательской деятельности, а также освоят навыки работы в команде и бизнес-мышления.

15 апреля опытные тренеры расскажут о выходе на маркетплейсы и приведут примеры успешного действующего бизнеса. Программа дня 16 апреля будет посвящена искусству публичных выступлений, разбору налоговых, финансовых и других аспектов предпринимательства, а также коммуникативным стратегиям.

Заключительный день акселератора будет посвящен защите проектов и награждению победителей.

Ранее Владимир Путин высоко оценил организацию работы московского Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. Президент назвал его примером для других регионов. В других российских субъектах оказание помощи организуют так же, как и в столице, добавил он.

Сергей Собянин подчеркивал, что услуги по развитию карьеры являются одними из самых востребованных в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Специалисты помогают в составлении резюме, подбирают вакансии и программы обучения, а также подготавливают к собеседованию и организовывают встречи с работодателями.

