Путин подписал закон о дополнительном отпуске семьям раненых участников СВО

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Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске семьям раненых участников спецоперации для ухода за ними. Он предполагает до 35 календарных дней, следует из документа, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения вносятся в статью 128 Трудового кодекса РФ. Согласно документу, родители, супруги и дети военных смогут получить дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 35 дней. При этом в случае гибели участника СВО членам его семьи разрешат взять допотпуск сроком до 14 дней.

"Принятие закона будет способствовать повышению уровня правовой защищенности членов семей участников СВО и более быстрому восстановлению самих военнослужащих после ранения под присмотром близких родственников", – уточняется в заключении соцкомитета Совфеда.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Путин поручил распространить выплаты семьям погибших бойцов СВО на совершеннолетних детей военных. Глава государства дополнительно приказал создать стандарт региональных мер поддержки семей бойцов и самих участников СВО. Также Путин поручил распространить работу фонда "Защитники Отечества" на членов семей участников спецоперации, которые пропали без вести.

