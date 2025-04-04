Песков: принятый закон о статусе ветеранов боевых действий учитывает все нюансы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Принятый закон о статусе ветеранов боевых действий учитывает все нюансы, поэтому Кремль им удовлетворен. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Речь идет о выполнении поручения президента, это именно то, о чем говорил глава государства, и, конечно, мы удовлетворены тем, что закон этот принят", – сказал политик.

По словам Пескова, в законе были учтены нюансы, связанные с ситуацией в Курской области, которая касается многих людей, героически несущих службу и борющихся за освобождение российской территории.

Также представитель Кремля назвал закон крайне важным.

Закон был принят Госдумой 3 апреля. Под его действие подпадают бойцы, включая уволенных в запас и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, а также сотрудники рядового и начальствующего состава органов МВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и прокуратуры.

Между тем Совфед готовит законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий и соответствующих мер социальной поддержки журналистам, работающим в зоне спецоперации, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах контртеррористической операции, а также на территориях, где введено военное положение.

