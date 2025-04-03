ГД приняла закон о статусе ветерана для добровольцев в Курской области

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев в Курской области.

Поправка о статусе для добровольцев, которые принимают участие в боевых действиях на территориях у районов проведения СВО, относилась к законопроекту о предоставлении аналогичного статуса для военнослужащих. Инициатива ранее была одобрена в первом чтении. Проект также одобрил комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Под действие законопроекта подпадут бойцы, включая уволенных в запас и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, а также сотрудники рядового и начальствующего состава органов МВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и прокуратуры.

Кроме того, Совет Федерации готовит законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий и соответствующих мер социальной поддержки журналистам, работающим в зоне спецоперации, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах контртеррористической операции, а также на территориях, где введено военное положение.