Комитет ГД одобрил проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области

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В Госдуме во втором чтении могут принять законопроект, наделяющий статусом ветерана боевых действий военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области. Рекомендации по проекту были даны комитетом ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов, пишет РИА Новости.

Инициатива ранее была одобрена в первом чтении. Под ее действие подпадут бойцы, включая уволенных в запас и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, а также сотрудники рядового и начальствующего состава органов МВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и прокуратуры.

Кроме того, соответствующий статус будет предоставлен работникам Следственного комитета, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения украинских войск на территорию России и предотвращали вооруженные провокации на границе и в районах, прилегающих к зоне спецоперации.

В случае принятия законопроекта общие расходы на его реализацию составят около 4,5 миллиарда рублей в 2025 году, 5,96 миллиарда – в 2026 году и 6,69 миллиарда – в 2027 году.

Вместе с тем Совет Федерации готовит законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий и соответствующих мер социальной поддержки журналистам, работающим в зоне спецоперации, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах контртеррористической операции, а также на территориях, где введено военное положение.

Минцифры, в свою очередь, выступило с предложением дополнить закон "О ветеранах" званием "Ветеран военной журналистики". Министерство хочет увеличить размер единовременной компенсации, предусмотренной законом "О средствах массовой информации", для тех сотрудников СМИ, которые получили ранения при выполнении редакционного задания в особых условиях, и для родственников погибших журналистов.