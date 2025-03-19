ГД приняла в I чтении проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий бойцов в Курской области, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Под действие закона подпадут военнослужащие, в том числе уволенные в запас, лица рядового и начальствующего состава органов МВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, прокуратуры.

Кроме того, статус ветерана боевых действий распространят на сотрудников Следственного комитета, отражавших вооруженное вторжение ВСУ на территорию России и вооруженные провокации на границе и в районах, прилегающих к зоне СВО.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, наделение статусом боевых действий бойцов в Курской области позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.

Ранее Владимир Путин поручил до 30 марта внести поправки в законы, чтобы все бойцы СВО смогли получить статус ветеранов боевых действий. Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Зимой этого года российское правительство упростило выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. До этих нововведений граждане должны были подать заявление, чтобы получить свое удостоверение.