19 марта, 13:38Политика
ГД приняла в I чтении проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий бойцов в Курской области, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Под действие закона подпадут военнослужащие, в том числе уволенные в запас, лица рядового и начальствующего состава органов МВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, прокуратуры.
Кроме того, статус ветерана боевых действий распространят на сотрудников Следственного комитета, отражавших вооруженное вторжение ВСУ на территорию России и вооруженные провокации на границе и в районах, прилегающих к зоне СВО.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, наделение статусом боевых действий бойцов в Курской области позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.
Ранее Владимир Путин поручил до 30 марта внести поправки в законы, чтобы все бойцы СВО смогли получить статус ветеранов боевых действий. Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Зимой этого года российское правительство упростило выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. До этих нововведений граждане должны были подать заявление, чтобы получить свое удостоверение.
Путин подписал указ о выплатах инвалидам – ополченцам Донбасса