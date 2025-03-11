11 марта, 11:06Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос о создании цифрового архива историй участников СВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании народного цифрового архива историй участников СВО. Документ опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что для этого необходимо определить порядок хранения и обеспечения информационной безопасности данных, а также объем и источники финансирования.
"Правительству совместно с автономной некоммерческой организацией "Национальный центр исторической памяти при президенте РФ", Государственным фондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и Ассоциацией ветеранов СВО рассмотреть вопрос о создании народного цифрового архива", – говорится в перечне поручений.
Кроме того, глава государства поручил Минпросвещения совместно с Минобрнауки включить в образовательные программы модуль о защитниках Отечества, в том числе об участниках Великой Отечественной войны и спецоперации.
Ранее Путин подписал указ о единовременных выплатах до 6 миллионов рублей ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами. Речь идет о тех, кто принимал участие в боевых действиях с 11 мая 2014 года.
Также российский президент поручил распространить выплаты семьям погибших бойцов СВО на Украине на совершеннолетних детей военных. При этом отдельные меры поддержки будут направлены на родных несовершеннолетних братьев и сестер погибших бойцов, а также на неусыновленных (неудочеренных) детей.
Путин поручил установить направление поддержки ветеранов СВО по программе соцконтракта