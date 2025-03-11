Путин поручил рассмотреть вопрос о создании цифрового архива историй участников СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании народного цифрового архива историй участников СВО. Документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что для этого необходимо определить порядок хранения и обеспечения информационной безопасности данных, а также объем и источники финансирования.

"Правительству совместно с автономной некоммерческой организацией "Национальный центр исторической памяти при президенте РФ", Государственным фондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и Ассоциацией ветеранов СВО рассмотреть вопрос о создании народного цифрового архива", – говорится в перечне поручений.

Кроме того, глава государства поручил Минпросвещения совместно с Минобрнауки включить в образовательные программы модуль о защитниках Отечества, в том числе об участниках Великой Отечественной войны и спецоперации.

Ранее Путин подписал указ о единовременных выплатах до 6 миллионов рублей ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами. Речь идет о тех, кто принимал участие в боевых действиях с 11 мая 2014 года.

Также российский президент поручил распространить выплаты семьям погибших бойцов СВО на Украине на совершеннолетних детей военных. При этом отдельные меры поддержки будут направлены на родных несовершеннолетних братьев и сестер погибших бойцов, а также на неусыновленных (неудочеренных) детей.