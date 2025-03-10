Путин подписал указ о выплатах до 6 млн руб инвалидам – ополченцам Донбасса

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Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах до 6 миллионов рублей ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как уточняется в указе, речь идет об ополченцах, принимавших участие в боевых действиях с 11 мая 2014 года. Инвалидам I группы выплатят 6 054 415 рублей, инвалидам II группы – 5 236 250 рублей, инвалиды III группы получат 4 418 086 рублей.

В документе отмечается, что причинно-следственная связь между увечьем или заболеванием и участием лиц в боевых действиях в Донбассе будет определять военно-врачебная комиссия.

Если ставший инвалидом ополченец уже получил страховую выплату, то единовременная выплата будет осуществляться за вычетом этой суммы. Что касается лиц, проходящих военную службу, единовременную выплату произведут за вычетом суммы единовременного пособия.

Ранее Путин поручил распространить выплаты семьям погибших бойцов спецоперации на Украине на совершеннолетних детей военных. Также предложено распространить отдельные меры поддержки для родных несовершеннолетних братьев и сестер погибших бойцов, а также на неусыновленных (неудочеренных) детей, воспитывавшихся в семье умершего участника СВО.

Кроме того, президент поручил до 30 марта внести поправки в законы, чтобы все бойцы спецоперации смогли получить статус ветеранов боевых действий. Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.