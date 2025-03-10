Путин создал комиссию Госсовета по вопросам поддержки бойцов СВО и их семей

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Владимир Путин своим указом образовал в Госсовете комиссию по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников спецоперации и членов их семей. Соответствующий документ опубликован на портале официальной и правовой информации.

Согласно указу, решение было принято для усиления координации федеральных органов власти, руководства регионов страны и фонда "Защитники Отечества".

Возглавлять комиссию будет губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Кроме того, Путин поручил до 30 марта внести поправки в законы, чтобы все бойцы спецоперации смогли получить статус ветеранов боевых действий. Ответственным за исполнение был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.



Вместе с тем Путин поручил распространить выплаты семьям погибших бойцов СВО на совершеннолетних детей военных. Кроме того, президент предложил распространить отдельные меры поддержки для родных несовершеннолетних братьев и сестер погибших бойцов, а также на неусыновленных (неудочеренных) детей, воспитывавшихся в семье умершего участника СВО.

