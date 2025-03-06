Путин не смог сдержать эмоций после истории о подвиге погибшего бойца на СВО

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Владимир Путин во время встречи с представителями и подопечными фонда "Защитники Отечества" не смог сдержать эмоций после истории о подвиге погибшего в ходе СВО российского военного.

Сотрудница организации рассказала, что ее сын выполнял задачи в составе дивизии в отдельном отряде специального назначения. В ходе спецоперации он с сослуживцами выполнил приказ выйти на высоту и взять огонь на себя, чтобы обозначить точку противника. Военнослужащие, по словам матери, понимали, что это "дорога в один конец", но они выполнили задачу, тем самым снизив потери отряда.

Президент России, выслушав рассказ, с трудом подбирал слова и взял короткую паузу для ответа.

"Мне трудно комментировать, парни конечно герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей", – сказал глава государства.

По его словам, такой героизм возможен только в России, это характерно для народа.

Ранее российский лидер предложил продумать введение единого стандарта поддержки для семей участников СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры. Он считает оказание помощи бойцам спецоперации "миссией, данной Богом". Работа в сфере соцподдержки, уточнил он, бывает непростой, и в таких ситуациях может помочь опыт административной работы.