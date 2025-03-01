Путин позвонил матери командира псковских десантников в годовщину их подвига

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников 6-й роты, погибших в 2000 году, провел телефонный разговор с матерью командира батальона Марка Евтюхина Лидией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ходе разговора президент еще раз дал высочайшую оценку подвигу наших героев и сказал, что в нашей стране этот подвиг не забудут никогда", – рассказал официальный представитель Кремля.

Песков также отметил, что российский лидер неоднократно общался с Лидией Евтюхиной. По словам пресс-секретаря президента, она уже очень долгое время занимается координацией помощи для всех семей погибших десантников.

Ранее Путин вновь назвал бойцов спецоперации "мои ребята". Так президент заявил в ходе встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Президент отметил, что глава региона должен держать под личным контролем проблемы российских военных и членов их семей. Кроме того, героев России нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем, сказал Путин.

