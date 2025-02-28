Эксперт Ярыгин: Трамп согласен сменить риторику ради выгоды в переговорах по Украине

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Президент США Дональд Трамп согласен сменить риторику ради выгоды в переговорах по Украине. Такое мнение высказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, сообщает РИА Новости.

"Ему все равно, какой (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский, ему не принципиально, диктатор он или нет. Будет он президентом или не будет. Если в интересах США будет, чтобы он оставался на посту президента, значит, они так и будут играть эту партию", – сказал эксперт.

Ярыгин указал, что Трамп не считает свои заявления направляющими политику инструкциями как к тому, что его к чему-то обязывает. По словам эксперта, президент США таким образом сигнализирует о том, что ситуация изменилась и это не должно вызывать удивление.

Ранее Трамп заявил, что очень уважает Зеленского, несмотря на то что в середине февраля он назвал его диктатором за отказ проводить выборы. Лидер Украины 28 февраля посетит Вашингтон для подписания соглашения с США о редкоземельных металлах.

При этом в Кремле не стали комментировать слова Трампа о Зеленском и призвали дождаться результатов их встречи и сделанных заявлений.