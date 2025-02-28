Песков не прокомментировал заявления Трампа о Зеленском

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать заявления американского президента Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском.

"Давайте дождемся результатов сегодняшних (28 февраля 2025 года. – Прим. ред.) контактов и тех заявлений, которые по итогу будут сделаны", – сказал политик.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский посетит Вашингтон. Как рассказывал Трамп, во время визита будет подписано соглашение о редкоземельных металлах.

Кроме того, американский лидер заявлял, что очень уважает Зеленского. Он считает, что они "хорошо поладят", а также напомнил, что США передали Украине "много техники и денег". При этом в середине февраля глава США назвал украинского президента диктатором за отказ проводить выборы. Тогда же он призывал Зеленского к оперативным действиям.