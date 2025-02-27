BFMTV: Трамп хотел отменить визит Зеленского в США, но Макрон его отговорил

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Президент США Дональд Трамп планировал отменить визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, запланированный на 28 февраля, сообщает BFMTV со ссылкой на дипломатический источник.

"Встреча едва не сорвалась", – говорится в публикации.

Зеленский якобы сначала получил рекомендацию от США не ехать, но затем он позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, который согласовал встречу, уточнило СМИ.

Ожидается, что во время визита Зеленский и Трамп подпишут соглашение о редкоземельных металлах. Американский лидер подтверждал, что президент Украины посетит Вашингтон 28 февраля именно с этой целью.

Накануне, 26 февраля, украинский кабмин принял решение, которое позволит стране подписать с США соглашение о разработке полезных ископаемых. Украина будет вносить 50% будущих поступлений от своих ресурсных активов в специальный фонд, а затем эти средства будут инвестироваться в проекты восстановления страны.

