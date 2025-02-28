Трамп заявил, что очень уважает Зеленского

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Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что очень уважает украинского лидера Владимира Зеленского, несмотря на то, что ранее называл его диктатором.

"Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его. Я очень уважаю его. Мы дали ему много техники и много денег", – цитирует президента США РИА Новости.

В середине февраля Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от проведения выборов на Украине. Американский лидер призвал президента Украины к оперативным действиям. В противном случае, как он считает, Зеленский может потерять всю страну.

Однако спустя несколько дней Трамп во время общения с журналистами подверг сомнению, что называл Зеленского диктатором.