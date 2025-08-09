Собянин рассказал, как Москва вместе с НКО помогает участникам СВО и их семьям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва вместе с некоммерческими организациями (НКО) поддерживает участников спецоперации и их семьи. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"В столице работают десятки НКО, которые объединили неравнодушных москвичей, – они передают гуманитарную помощь, навещают бойцов в госпиталях, пишут им письма и просто остаются рядом", – отметил он.

Фонд "Преображенская помощь" отправил уже более 20 гуманитарных грузов для матерей и детей из Кременной, помог детскому дому в Донецке, передал УАЗ российским военным на луганском направлении и спортивную форму юным хоккеистам Запорожской области. В Москве волонтеры фонда шьют постельное белье и полотенца, вяжут шерстяные носки, а также собирают подарки.



Центр поддержки семьи и детства "Ладошка Счастья" за прошедший год отправил около 2 тонн гумпомощи. Он собирает одежду и средства личной гигиены для раненых, которые проходят лечение в госпитале имени Бурденко.



За два года 31 некоммерческая организация, помогающая участникам СВО, получила поддержку конкурса грантов мэра Москвы на сумму свыше 67 миллионов рублей, а в рамках конкурса грантов "Москва – добрый город" за три года 54 НКО выдали 140 миллионов рублей.

Одним из победителей конкурса грантов стал проект "Семейный круг: поддержка и воссоединение" Международного союза помощи и поддержки пациентов. В его рамках ветеранов СВО и семьи бойцов приглашают на кулинарные мастер-классы, которые проходят на территории Единого центра поддержки, где за общением и приготовлением блюд они получают психологическую помощь.



Как отметил Собянин, на площадках коворкинг-центров командам некоммерческих организаций помогают печатать полиграфическую продукцию и выделяют бесплатные пространства во всех округах города. В настоящее время 176 НКО, чьи проекты направлены на поддержку участников СВО и их семей, сотрудничают с коворкинг-центрами. Среди них есть АНО "Военно-патриотическое общество "Пламя", которое производит пластиковые расходники и осуществляет поездки в зону спецоперации.



Поддержать участников СВО может каждый на благотворительном сервисе портала mos.ru в разделе "Участникам боевых действий". Всего в адрес организаций собрано уже более 19 миллионов рублей.

Ранее Собянин рассказывал, что Москва оказывает помощь участникам СВО и членам их семей в профессиональном развитии и трудоустройстве. Каждому соискателю предлагается индивидуальный вариант карьерной реализации в зависимости от опыта и запроса. Военнослужащие могут бесплатно пройти обучение по востребованным направлениям в разных отраслях экономики: промышленность, IT, транспорт, строительство и многое другое.

