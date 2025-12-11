Форма поиска по сайту

11 декабря, 13:53

Политика

Прокуратура потребовала завести дело против экс-лидера группы "Тараканы" Спирина

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Виктор Гусейнов (Дмитрий Спирин признан в РФ иноагентом)

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении бывшего лидера российской панк-рок-группы "Тараканы" Дмитрия Спирина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура выяснила, что музыкант был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, артист продолжил публиковать в одном из мессенджеров посты без необходимой пометки.

Решение о возбуждении уголовного дела будут принимать следователи.

Минюст РФ внес Спирина в реестр иностранных агентов в июне 2024 года. По данным ведомства, музыкант выступал против проведения спецоперации, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ, а также был респондентом на информплощадках, предоставляемых иноагентами.

В настоящее время артист проживает за пределами РФ. Несмотря на это, подал в суд жалобу с требованием снять с него статус иноагента. Однако требование Спирина было отклонено.

