21 ноября, 21:38

Политика

Суд заочно арестовал кинокритика Антона Долина

Фото: ТАСС/Владимир Гердо (Антон Долин признан в РФ иноагентом)

Савеловский суд Москвы заочно арестовал кинокритика Антона Долина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

О возбуждении уголовного дела против Долина стало известно в сентябре. Мужчину подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Сам Долин, по данным Следственного комитета России, находится за пределами страны.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Долину А. В. меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", – отметили в пресс-службе суда.

Ранее в столице возбудили уголовное дело против журналистки Ксении Лариной (настоящее имя – Оксана Баршева, признана в РФ иноагентом). Ее тоже подозревают в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Уточнялось, что не позднее марта 2025 года женщина не предоставила в уполномоченный орган информацию, предусмотренную действующим законодательством. Также рассматривался вопрос об объявлении Лариной в розыск.

