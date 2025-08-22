Минюст внес в реестр иноагентов политолога Маркова и музыканта Нюберга

Фото: 123RF/vladj55

Минюст РФ внес в реестр иноагентов политолога Сергея Маркова и музыканта Дмитрия Нюберга (псевдоним Qianti. – Прим. ред.). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве пояснили, что причиной для включения в соответствующий список Маркова стало его участие в создании для неограниченного круга лиц материалов, связанных с иностранными агентами, распространение сообщений организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Также политолог выступал на информационных платформах, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами, транслировал ложные сведения о решениях и политике, проводимых органами публичной власти РФ.

В свою очередь, Нюберг распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ Вооруженных сил России. Более того, музыкант выступал против спецоперации на Украине. В настоящее время находится за рубежом.

Реестр также пополнили активистка Раджана Дугарова и запрещенный в служении священник Андрей Кордочкин, проекты Tamizdatproject.org и "Алиф ТВ".

Помимо уже указанных аналогичных обвинений, Дугарова призывала к нарушению территориальной целостности России и взаимодействовала с организациями, включенными в перечень иностранных и международных групп, чья деятельность признана нежелательной на территории страны. Проживает за пределами РФ. Вместе с тем Кордочкин публиковал ложные сведения о Русской православной церкви (РПЦ).

Проекты "Алиф ТВ" и Tamizdatproject.org также распространяли материалы иностранных агентов и запрещенных в РФ организаций. Первый в том числе взаимодействует с иноагентом, а создатель проекта проживает за пределами РФ. Второй проект аналогично не поддерживает проведение СВО. Более того, в руководстве есть человек, включенный в реестр иностранных агентов.

В Минюсте добавили, что из соответствующего перечня был исключен фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга" в связи с его ликвидацией.

Ранее суд в Екатеринбурге признал замдиректора "Ельцин Центра" Людмилу Телень виновной по статье о дискриминации Вооруженных сил России. В феврале 2022 года она разместила репост текстового сообщения Татьяны Юмашевой, младшей дочери Бориса Ельцина, что было квалифицировано как дискредитация ВС РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей.