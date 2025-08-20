Замглавы "Ельцин Центра" Телень оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Суд в Екатеринбурге признал замдиректора "Ельцин Центра" Людмилу Телень виновной по статье о дискриминации Вооруженных сил России, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Уточняется, что 25 февраля 2022 года Телень разместила репост текстового сообщения Татьяны Юмашевой, младшей дочери Бориса Ельцина, что было квалифицировано как дискредитация ВС РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей.

Постановление суда в настоящий момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии общего режима блогера Илью Варламова (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС РФ. Кроме того, ему назначили штраф в размере 99,5 миллиона рублей и запретили администрировать сайты в течение четырех лет.

Варламова признали виновным в публичном распространении фейков об использовании российской армии по мотивам публичной ненависти и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

