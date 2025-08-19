Суд заочно приговорил одного из лидеров "Мемориала" Давидиса к 6 годам колонии

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET (Сергей Давидис внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму)

Суд Москвы вынес заочный приговор одному из руководителей "Мемориала" (признан в России иноагентом и ликвидирован решением Верховного суда РФ)Сергею Давидису (внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), осудив его на 6 лет колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранители установили, что в январе 2022 года фигурант, являющийся председателем Центра защиты прав человека "Мемориал" и руководителем проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" (включены в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), опубликовал в соцсетях сообщения, оправдывающие действия военнопленных полка "Азов" (организация признана в РФ террористической и запрещена).

Кроме того, Давидис также разместил их личные данные, места содержания и информацию о криптокошельке для сбора помощи.

Заседание проходило в общем порядке без участия подсудимого, который находится в международном розыске.

В результате Давидиса признали виновным в публичном оправдании терроризма в интернете. Ему в том числе запретили заниматься созданием и администрированием сайтов на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно приговорил блогера Илью Варламова (признан в РФ иноагентом) к 8 годам колонии общего режима по делу о фейках о ВС РФ. Ему также предписали выплатить штраф в размере 99,5 миллиона рублей и запретили администрировать сайты в течение четырех лет.

Подсудимого признали виновным в публичном распространении недостоверной информации об использовании российской армии по мотивам публичной ненависти и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

