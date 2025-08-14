Блогер Илья Варламов заочно приговорен к 8 годам колонии по делу о фейках

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев (Илья Варламов признан в РФ иноагентом)

Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии общего режима блогера Илью Варламова (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС РФ, сообщает РИА Новости.

Суд также назначил штраф в размере 99,5 миллиона рублей и запретил администрировать сайты в течение четырех лет.

Варламова признали виновным в публичном распространении фейков об использовании российской армии по мотивам публичной ненависти и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Установлено, что блогер распространял ложную информацию о ВС РФ в своем YouTube-канале, а также два раза за год был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Во время прения сторон прокурор просил назначить 8 лет колонии и штраф на сумму 99 миллионов рублей.

В реестр иноагентов блогера внесли в 2023 году. Однако позже Варламов попросил снять с него этот статус. В сентябре 2024 года столичная прокуратура инициировала в отношении него уголовное преследование.

В феврале 2024 года на денежные средства, хранящиеся на счетах Варламова, наложили арест. Решение было принято в рамках дела о нарушении правил деятельности иноагента. Позже блогера оштрафовали на 45 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.