Суд вынес заочный приговор Фариде Курбангалеевой и Алексею Барановскому

Фото: youtube.com/Фарида Курбангалеева (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Алексей Барановский (признан в РФ иноагентом)

Суд заочно приговорил экс-телеведущую Фариду Курбангалееву (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 8 годам и журналиста Алексея Барановского (признан в РФ иноагентом) к 6 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Кроме того, Курбангалеева и Барановский лишены права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, на четыре года.

Бывшая телеведущая и журналист признаны виновными в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Курбангалееву также признали виновной в распространении фейков о ВС РФ.

Установлено, что Курбангалеева с соучастником в мае прошлого года, находясь за пределами России, разместила на одном из видеохостингов ранее созданную видеозапись, в которой содержались призыву к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма.

В январе 2023 года экс-телеведущая также опубликовала в канале мессенджера заведомо ложную информацию о действиях российских военных при проведении СВО.

Дело рассматривалось в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимых. Приговор в законную силу не вступил.

В июне прошлого года СК России направил в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство о заочном аресте Курбангалеевой. Она и Барановский также объявлены в международный розыск.

Накануне прокурор во 2-м Западном окружном военном суде заявила, что видеоролики Курбангалеевой вызывают у общества чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства.