Прокурор заявила, что видео Курбангалеевой вызывают у россиян чувство тревоги

Фото: youtube.com/Фарида Курбангалеева (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов)

Видеоролики бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вызывают у россиян чувство тревоги и страха. Об этом заявила прокурор во 2-м Западном окружном военном суде, где началось заочное слушание дела об оправдании терроризма и распространении фейков о ВС РФ.

В обвинительном заключении, которое озвучила прокурор, сказано, что Курбангалеева опубликовала несколько постов в своем телеграм-канале, умышленно распространяла под видом достоверных сведений о нанесении российскими военными ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

"Тем самым Курбангалеева ввела в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности деятельности ВС при проведении СВО, дискредитировала ВС РФ, у общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства", – цитирует гособвинителя РИА Новости.

В июне прошлого года СК России направил в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство о заочном аресте Курбангалеевой, которая обвиняется в публичном оправдании терроризма. Она также объявлена в международный розыск.

Установлено, что Курбангалеева и журналист Алексей Барановский (признан в РФ иноагентом), в мае 2024 года, находясь за пределами России, разместили на видеохостинге YouTube видео, содержащее признаки призывов к осуществлению террористической деятельности и оправдания терроризма. Барановскому также предъявлены обвинения.

Экс-телеведущая рассказывала, что чешская полиция вручила ей письмо, в котором Генпрокуратура РФ требовала ее экстрадиции. Она предположила, что это связано с двумя возбужденными против нее уголовными делами.



