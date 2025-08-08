Суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова по делу о фейках о ВС РФ

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев (Дмитрий Быков признан в РФ СМИ-иноагентом)

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщили суды общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.

Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета. Быков обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти").

Писатель будет помещен под арест на 2 месяца после того, как его задержат или экстрадируют в Россию.

В январе прошлого года в отношении Быкова составили административный протокол за участие в деятельности нежелательной организации. Ему грозил штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, столичный суд оштрафовал писателя на 40 тысяч рублей по статье об отсутствии маркировки, необходимой для иноагентов. Протокол был составлен Роскомнадзором.

В июле текущего года Быков был объявлен в розыск.

