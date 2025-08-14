Форма поиска по сайту

14 августа, 18:52

Политика

НПО "Репортеры без границ" внесена в список нежелательных организаций в РФ

Фото: ТАСС/РБК/Екатерина Кузьмина

Минюст добавил неправительственную организацию Reporters sans frontieres ("Репортеры без границ") в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В список также попала американская Group 36 ("Группа 36").

"Репортеры без границ" – международная НПО, целью которой является защита журналистов и сотрудников медиаиндустрии. Она была основана в 1985 году в Монпелье, ее центральный офис базируется в Париже. В апреле 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации на территории России.

Кроме того, Минюст включил в перечень нежелательных организаций "Институт Андрея Сахарова" (L’Institut Sakharov) и гражданское сетевое движение "Мир. Прогресс. Права человека". Одним из направлений деятельности последнего была организация указанной НПО.

