НПО "Репортеры без границ" внесена в список нежелательных организаций в РФ
Фото: ТАСС/РБК/Екатерина Кузьмина
Минюст добавил неправительственную организацию Reporters sans frontieres ("Репортеры без границ") в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
В список также попала американская Group 36 ("Группа 36").
"Репортеры без границ" – международная НПО, целью которой является защита журналистов и сотрудников медиаиндустрии. Она была основана в 1985 году в Монпелье, ее центральный офис базируется в Париже. В апреле 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации на территории России.
Кроме того, Минюст включил в перечень нежелательных организаций "Институт Андрея Сахарова" (L’Institut Sakharov) и гражданское сетевое движение "Мир. Прогресс. Права человека". Одним из направлений деятельности последнего была организация указанной НПО.
