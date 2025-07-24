Минюст признал "Институт Андрея Сахарова" нежелательной в РФ организацией

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"Институт Андрея Сахарова" (L’Institut Sakharov) внесен в список иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Кроме того, нежелательной организацией признано и гражданское сетевое движение "Мир. Прогресс. Права человека". Одним из направлений его деятельности была организация "Институт Андрея Сахарова".

Ранее в перечень нежелательных организаций попали Йельский университет, Норвежский Хельсинкский комитет и украинский Благотворительный фонд "Армия СОС" (признан в РФ экстремистским, ликвидирован).

В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность Йельского университета направлена на нарушение территориальной целостности РФ, международную блокаду страны и подрыв основ российской экономики.

Кроме того, университет ведет работу по правовому обоснованию изъятия российских активов для финансирования украинских войск.

