24 июля, 20:36Политика
Минюст признал "Институт Андрея Сахарова" нежелательной в РФ организацией
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
"Институт Андрея Сахарова" (L’Institut Sakharov) внесен в список иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Кроме того, нежелательной организацией признано и гражданское сетевое движение "Мир. Прогресс. Права человека". Одним из направлений его деятельности была организация "Институт Андрея Сахарова".
Ранее в перечень нежелательных организаций попали Йельский университет, Норвежский Хельсинкский комитет и украинский Благотворительный фонд "Армия СОС" (признан в РФ экстремистским, ликвидирован).
В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность Йельского университета направлена на нарушение территориальной целостности РФ, международную блокаду страны и подрыв основ российской экономики.
Кроме того, университет ведет работу по правовому обоснованию изъятия российских активов для финансирования украинских войск.
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