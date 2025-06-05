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05 июня, 08:33

Политика

Деятельность Британского совета признана нежелательной в России

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность Британского совета (The British Council). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Британский совет, прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку продвигает долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики.

Организация активно поддерживает ЛГБТ-движение (признано экстремистским и запрещено в РФ), реализовывает проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики России, а также ставит целью "избавление населения бывших советских республик от российской идентичности", указали в ГП.

Ранее в России признали нежелательной деятельность международной неправительственной организации Amnesty International. По данным Генпрокуратуры, лондонская штаб AIL является центром подготовки глобальных русофобских проектов. Более того, сотрудники организации поддерживают политическую и экономическую изоляцию России.

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