Йельский университет признан в РФ нежелательной организацией

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Генпрокуратура признала американский Йельский университет нежелательной организацией на территории России. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Уточняется, что данное решение было принято в связи с тем, что деятельность учебного заведения направлена на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду страны, подрыв основ российской экономики и дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в государстве.

Также в Генпрокуратуре подчеркнули, что на базе университета работает Школа международных отношений, в которой студентов готовят к "глобальному лидерству". Фактически там ведется обучение оппозиционных лидеров, подчеркнули в ведомстве, напомнив, что среди российских выпускников программы числятся главы и активисты Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России).

Кроме того, Йельский университет ведет работу по правовому обоснованию изъятия российских активов для финансирования украинских войск, резюмировали представители ведомства.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в стране деятельность Британского совета. Он, прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, а также организацией просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку продвигал долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики.