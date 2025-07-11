Минюст внес Йельский университет в перечень нежелательных в РФ организаций

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Минюст пополнил перечень нежелательных в России организаций. В него были внесены Йельский университет, Норвежский Хельсинкский комитет и украинский Благотворительный фонд "Армия СОС" (признан в РФ экстремистским, ликвидирован). Информация размещена на сайте ведомства.

Генпрокуратура России признала Йельский университет нежелательной организацией в России 8 июля. В ведомстве пояснили, что деятельность учебного заведения направлена на нарушение территориальной целостности РФ, международную блокаду страны и подрыв основ российской экономики.

Кроме того, университет ведет работу по правовому обоснованию изъятия российских активов для финансирования украинских войск.

Замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный объяснил, что платное обучение в Йельском университете может привести к административному или уголовному наказанию.

По его словам, плата за обучение в нежелательной организации, участие в ее мероприятиях, распространение информации и другие действия, которые способствуют продолжению ее работы, могут квалифицировать как финансирование, организацию деятельности и незаконное участие в ней.

