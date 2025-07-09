Депутат Выборный: обучение в Йельском университете грозит уголовным наказанием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Платное обучение в Йельском университете (признан в России нежелательной организацией) и распространение информации о нем может грозить административным или уголовным наказанием. Об этом РИА Новости заявил замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Парламентарий объяснил, что признание деятельности организации нежелательной в РФ влечет за собой последствия. Среди них – запрет на создание в России структурных подразделений и прекращение деятельности ранее открытых, на распространение информационных материалов, на проведение операций с деньгами и иным имуществом.

По словам Выборного, также запрещено в любой форме участие в деятельности такой организации, в том числе предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг для обеспечения ее функционирования.

Депутат уточнил, что за нарушение наступает как административная, так и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Таким образом, плата за обучение в нежелательной организации, участие в ее мероприятиях, распространение информации и другие действия, которые способствуют продолжению ее работы, могут квалифицировать как финансирование, организацию деятельности и незаконное участие в ней, сказал собеседник агентства.

Накануне Генпрокуратура России признала Йельский университет нежелательной организацией в России. В ведомстве пояснили, что деятельность учебного заведения направлена на нарушение территориальной целостности РФ, международную блокаду страны и подрыв основ российской экономики.