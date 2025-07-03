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Сообщество "Народное коммунистическое движение" внесено в перечень террористических и экстремистских организаций, следует из данных сайта Росфинмониторинга.

Отмечается, что люди и организации, оказавшиеся в данном списке, не могут взаимодействовать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, которые не связаны с уплатой налогов, выплатой заработной платы или возмещением ущерба.

Ранее Генпрокуратура (ГП) РФ признала нежелательной деятельность международной (НПО) неправительственной организации Amnesty International (AIL). По данным ведомства, штаб-квартира компании, базирующейся в Лондоне, стала центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных союзниками Киева.

Активисты НПО предпринимают все усилия, чтобы нарастить уровень военного противостояния в регионе. При этом сотрудники AIL поддерживают политическую и экономическую изоляцию России, подчеркнули в ГП.