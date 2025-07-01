В ГД внесен проект об ужесточении наказания для нарушающих законы иноагентов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении уголовной ответственности для нарушающих законодательство РФ иноагентов. Об этом заявил глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

По его словам, изменения предлагаются к статье УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". Депутат отметил, что иноагенты являются тараном Запада для разрушения государственности России.

"Значительная их часть, находясь за рубежом, попросту плюет на установленные в России для иноагентов требования и запреты: не представляет отчетность, не маркирует свою продукцию или маркирует неправильно, нарушает запрет на ведение просветительской деятельности и т. д.", – объяснил парламентарий.

Как указал Пискарев, проект предлагает устранить механизм двойной преюдиции, при которой иноагент может трижды нарушить закон, прежде чем он будет привлечен к ответственности. Причем после принятия поправки уголовная ответственность будет вводиться уже на второй раз, а первое нарушение приведет к административной.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение иностранными агентами требований российского Минюста. Для граждан штрафы составят 30–50 тысяч рублей, для должностных лиц – 100–300 тысяч, для юрлиц – 300–500 тысяч. Кроме того, для иноагентов повышается ответственность за несоблюдение маркировки размещаемых материалов.

