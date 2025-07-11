Минюст внес в реестр иноагентов общественное движение "Наш выход"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Общественное движение "Наш выход", журналисты Дарья Литвишко и Валерий Поташов, активисты Раиса Зубарева и Павел Елизаров, а также блогер Николай Росов признаны в России иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

По данным ведомства, движение публиковало недостоверную информацию о решениях и политике органов власти РФ и ложные сведения о Вооруженных силах России. Кроме того, организация выступала против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и принимало участие в создании материалов организаций, которые занесены в список нежелательных на территории РФ.

Кроме того, один из основателей движения был ранее внесен в список иноагентов, а его руководитель в качестве респондента принимал участие в работе информационных площадках, которые предоставляют иностранные СМИ или иностранные агенты.

Литвишко, в свою очередь, публиковала фейки о политике российских властей и распространяла данные, направленные на создание негативного образа ВС РФ. Журналистка также помогала создавать и распространять материалы лиц, которые ранее были включены в перечень иностранных агентов, и организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Она также взаимодействует с другими иноагентами. В настоящее время Литвишко проживает за пределами РФ.

Поташов, по данным ведомства, распространял для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов и нежелательных на территории России организаций. Вместе с тем он публиковал ложную информацию о решениях органов власти РФ и выступал против СВО.

В свою очередь, Зубарева размещала недостоверные данные о политике российских властей, а также призывала к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России. Активистка распространяла материалы других иностранных агентов, а также выступала против спецоперации. Сейчас Зубарева проживает не в РФ.

Елизаров публиковал для широкой аудитории сообщения других иноагентов и организаций, деятельность которых ранее была признана нежелательной на территории РФ. С последними активист в настоящий момент работает. Он также размещал ложные данные о решениях органов российской власти и выступал против специальной военной операции. Елизаров тоже проживает за пределами России.

Между тем Росов распространял не соответствующую действительности информацию о российских властях, а также выступал против СВО и участвовал в распространении для неограниченного круга лиц материалов других иноагентов.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности для нарушающих законодательство РФ иноагентов. Проект предлагает устранить механизм двойной преюдиции, при которой иностранный агент может трижды нарушить закон, прежде чем он будет привлечен к ответственности.