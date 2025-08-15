Публицист Марк Солонин признан Минюстом иноагентом

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Публицист Марк Солонин признан иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Как уточнили в ведомстве, он распространял недостоверные сведения о политике и решениях российских властей, а также о вооруженных силах страны. Кроме того, Солонин выступал против СВО и призывал к поддержке Украины.

"Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами РФ", – говорится в сообщении.

Помимо публициста, в реестр иностранных агентов были внесены объединение "Револьт-центр", бывший священник Иоанн Курмояров, журналисты Марк Кротов (Крутов) и Игорь Рудников.

Известно, что Кротов распространял недостоверную информацию о политике властей и армии России, выступал против СВО, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов и сотрудничал с включенной в данный реестр организацией.

В свою очередь, Курмояров, проживающий за пределами страны, распространял аналогичную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и вооруженных силах, а также о Русской православной церкви (РПЦ).

Выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Помимо этого, он участвовал и в распространении материалов организации, признанной нежелательной на территории России.

Вошедший в реестр Рудников принимал участие в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о российских властях и армии, выступал против СВО. Сегодня проживает за пределами России.

Объединение "Револьт-Центр", ставшее единственной организацией в данном расширении реестра, распространяло недостоверную информацию не только об органах публичной власти, но и об избирательной системе. Также принимало участие в создании и распространении материалов иноагентов. Взаимодействует с иностранными организациями и иноагентами.

"Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью "Философия ненасилия", – уточнили в ведомстве.

Ранее Минюст добавил неправительственную организацию Reporters sans frontieres ("Репортеры без границ") в перечень нежелательных на территории России. В апреле 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту НПО. В список министерства также попала американская Group 36.