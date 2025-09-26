Экс-владелец "Ведомостей" Кудрявцев признан иноагентом

Фото: ТАСС/RBC/Екатерина Кузьмина (Демьян Кудрявцев признан в РФ иноагентом)

Российский Минюст признал иностранным агентом экс-владельца "Ведомостей" Демьяна Кудрявцева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В аналогичный перечень внесены адвокат группы Pussy Riot Дмитрий Захватов, журналист Андрей Калитин, кинокритик Зинаида Пронченко и независимая литературная премия "ДАР".

В Минюсте объяснили, что Кудрявцев публиковал фейки о российской власти, выступал против СВО и принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

Захватов создавал и распространял сообщения иноагентов, публиковал материалы организаций, чья деятельность на территории России была признана нежелательной, а также размещал фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО. Он же является одним из руководителей проекта по сбору денег в адрес Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Калитин и Пронченко, в свою очередь, также выступали против спецоперации, публиковали фейки о российских властях, создавали и распространяли сообщения иноагентов.

При этом учредителем премии "ДАР" является иностранная организация, а ее соучредителями – лица, включенные в реестр иностранных агентов. Уточняется, что премия распространяла недостоверную информацию о публичных властях России и публиковала фейки о вооруженных силах, выступала против СВО и принимала участие в распространении сообщений других иноагентов.

Ранее Минюст заявил, что более 40% иностранных агентов не соблюдают порядок своей деятельности и ограничения. В частности, они не предоставляют отчетность, не маркируют свою продукцию, производят запрещенные материалы и распространяют их.

