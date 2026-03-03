Форма поиска по сайту

03 марта, 15:24

Общество

Бастрыкин предложил конфисковывать у коррупционеров все имущество

Фото: kremlin.ru

Для коррупционеров необходимо ввести полную конфискацию всего имущества, предложил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства.

По его словам, данная мера не только давно ожидается обществом, но и обеспечит значительные поступления в казну. Он также отметил, что следственная практика показывает, что алчность любого коррупционера "трудно остановить" без твердых и решительных мер.

Ранее глава ведомства заявил, что сотрудники СК неустанно работают над тем, чтобы избавить всех коррупционеров от наворованного.

Он подчеркнул, что коррупционерами движет желание обогатиться любым путем, отсутствие совести, а также иллюзорная убежденность в собственной безнаказанности.

