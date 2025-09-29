Дело об уклонении от обязанностей иноагента возбуждено против журналистки Лариной

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Синявский Борис (Ксения Ларина (Оксана Баршева) признана в РФ иноагентом)

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лариной (настоящее имя – Оксана Баршева, признана в РФ иноагентом) об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

По данным следствия, не позднее марта 2025 года женщина не предоставила в уполномоченный орган информацию, предусмотренную действующим законодательством. Рассматривается вопрос об объявлении Лариной в розыск.

"Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – добавили в ведомстве.

Журналистку признали иноагентом в сентябре 2023-го. Как указали в Минюсте, она формировала антироссийские взгляды и была сотрудником нежелательной в РФ иностранной неправительственной организации.

Ранее суд заочно арестовал блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, которое возбудили в апреле 2025 года.