Уголовное дело возбуждено против блогера Максима Каца

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская (Максим Кац признан в РФ иноагентом)

Хорошёвский межрайонный следственный отдел завел дело об уклонении от обязанностей иноагента против блогера Максима Каца (признан иноагентом в РФ), передает RT со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России.

Блогер дважды за прошедший год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В настоящий момент следователи рассматривают вопрос об объявлении его в розыск.

Ранее по этой же статье суд в Москве заочно арестовал на два месяца политолога Екатерину Шульман. В розыск она была объявлена в конце марта.

После этого инстанция оштрафовала ее на 10 тысяч рублей за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги, который был признан нежелательной организацией на территории России. Прокуратура во время проверки обратила внимание, что политолог представлена в различных статьях СМИ как эксперт центра.