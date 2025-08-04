Суд не стал повторно заочно арестовывать телеведущую Татьяну Лазареву

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом)

Пресненский суд Москвы не стал повторно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщил ее адвокат Леонид Соловьев, передает ТАСС.

Ранее Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте Лазаревой на два месяца. Таким образом, защита телеведущей обжаловала решение Пресненского суда Москвы.

Как заявлял Соловьев, Мосгорсуд направил материал на новое рассмотрение в ту же инстанцию в ином составе. Отмечается, что причиной этому стало нарушение УПК в постановлении суда первой инстанции, поскольку при вынесении решения судья не проверил, объявлена ли Лазарева в международный розыск по этому уголовному делу.

При этом Лазаревой в случае возвращения в РФ грозит лишение свободы. До этого Второй западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма.

Росфинмониторинг внес телеведущую в перечень террористов и экстремистов в июне 2024 года после того, как она высказалась об атаках украинских БПЛА на территории России.

Генпрокуратура организовала в отношении нее проверку по статье об оправдании терроризма, и через некоторое время МВД объявило Лазареву в розыск. Сама ведущая заявила, что ее слова о радости из-за атак украинских беспилотников по городам России были искренними.