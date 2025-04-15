Суд оставил в силе приговор Лазаревой по делу об оправдании терроризма

Фото: Москва 24 (Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Апелляционный военный суд оставил без изменений решение Второго западного окружного военного суда, согласно которому российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ; внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) была заочно приговорена к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Об этом РИА Новости сообщили в инстанции.

Также артистке запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение 4 лет.

Лазарева была внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в июне прошлого года после того, как высказалась об атаках украинских БПЛА на территории РФ.

Генпрокуратура организовала в отношении нее проверку по статье об оправдании терроризма и через некоторое время МВД объявило телеведущую в розыск, а затем Лазарева была заочно арестована.

