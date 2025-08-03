Суд отменил решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой

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Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Леонида Соловьева.

Таким образом, защита обжаловала решение Пресненского суда Москвы о заочном аресте Лазаревой на два месяца с момента ее задержания в РФ или экстрадиции. По словам правозащитника, Мосгорсуд направил материал на новое рассмотрение в ту же инстанцию в ином составе.

Причиной этому стало нарушение УПК в постановлении суда первой инстанции: при вынесении решения судья не проверил, объявлена ли Лазарева в международный розыск по этому уголовному делу. В действительности телеведущая была объявлена только в федеральный розыск за уклонение от обязанностей иноагента.

Тем не менее Лазаревой в случае возвращения в РФ все равно грозит лишение свободы. По решению Второго западного окружного военного суда она заочно приговорена к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма.

Телеведущая была внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в июне прошлого года после того, как высказалась об атаках украинских БПЛА на территории России.

Генпрокуратура организовала в отношении нее проверку по статье об оправдании терроризма, и через некоторое время МВД объявило Лазареву в розыск. Как заявила сама ведущая, ее слова о радости из-за атак украинских беспилотников по городам России были искренними.